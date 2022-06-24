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Son dakika haberleri! Siirt'te etkisiz hale getirilen 'Arin' kod adlı terörist, gri kategorideymiş

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberleri! Siirt'te etkisiz hale getirilen 'Arin' kod adlı terörist, gri kategorideymiş

Edinilen son dakika haberine göre İÇİŞLERİ Bakanlığı, Siirt'te 'Eren Abluka-17 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ercan Özcan Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen 2 teröristten 1'inin, 'Terörden Arananlar Listesi'nin gri kategorisinde yer alan, 'Arin' kod adlı Şükran Alp olduğunu duyurdu.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Siirt'te 'Eren Abluka-17 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ercan Özcan Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen 2 teröristten 1'inin, 'Terörden Arananlar Listesi'nin gri kategorisinde yer alan, 'Arin' kod adlı Şükran Alp olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Siirt'in Pervari ilçesi Yazlıca Dağı bölgesinde barındığı değerlendirilen teröristlere yönelik 19 Haziran'da düzenlenen 'Eren Abluka-17 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ercan Özcan Operasyonu'nda 2 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Teröristlerden 1'inin, sözde Botan eyaleti Herekol bölgesinde 'YJA-Star kadın sorumlusu' olan ve mayıncı olarak faaliyet gösteren, 'Arin' kod adlı Şükran Alp olduğu tespit edildi. Alp'in, 'Terörden Arananlar Listesi'nin gri kategorisinde yer aldığı ve 500 bin TL'ye kadar ödülle arandığı belirlendi.Teröristin etkisiz hale getirilmesiyle 31 Mayıs'ta, Siirt'in Pervari ilçesi Doğan köyü kırsalında, teröristlerce yerleştirilen el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Ercan Özcan'ın kanının yerde kalmadığı belirtildi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

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