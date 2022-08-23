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Son dakika haberleri... Siirt'i ziyaret eden üniversite öğrencileri İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti

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Son dakika haberleri... Siirt'i ziyaret eden üniversite öğrencileri İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti

Son dakika haberi: Türkiye'nin farklı illerinden Siirt'e gelen gençler İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti.

Türkiye'nin farklı illerinden Siirt'e gelen gençler İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığınca sürdürülen "Damla Gönüllülük Hareketi" kapsamında Türkiye'nin farklı illerinden 40 üniversite öğrencisi İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret ederek, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Jandarma Özel Harekat Taburu ve Dadaşlar Şehitliği'ni de ziyaret eden gençlere çeşitli hediyeler verildi, ikramlarda bulunuldu.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

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