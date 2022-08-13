Haber : Son dakika haberleri | Sierra Leone'deki hükümet karşıtı protestolarda 113 sivil gözaltına alındı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | Sierra Leone'deki hükümet karşıtı protestolarda 113 sivil gözaltına alındı

 - Güncelleme:
Son dakika haberleri | Sierra Leone'deki hükümet karşıtı protestolarda 113 sivil gözaltına alındı

Son dakika gündem haberine göre Sierra Leone'de artan hayat pahalılığına karşı düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde 113 sivilin gözaltına alındığı bildirildi.

Sierra Leone'de artan hayat pahalılığına karşı düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde 113 sivilin gözaltına alındığı bildirildi.

Sierra Leone polisinden yapılan açıklamada, ülkede 10 Ağustos'ta düzenlenen gösterilerin şiddet olaylarına dönüşmesi üzerine 113 sivilin gözaltına alındığı belirtildi.

Gösterilerde kamu ve özel mülkün tahrip edildiği kaydedilen açıklamada, 3 karakolun da kundaklandığı ifade edildi.

Öte yandan, ülkede yaşanan gösterilerin ardından hükümetin genelkurmay başkanının da bulunduğu 7 üst düzey askerin değiştirildiği aktarıldı

Sierra Leone'de artan enflasyon ve giderek kötüleşen ekonomi nedeniyle 10 Ağustos'ta ülkenin farklı bölgelerinde toplanan yüzlerce kişi lastik yakarak yolları kapatmış, gösteriler sırasında çıkan olaylarda 21 sivil ve 8 polis hayatını kaybetmişti.

Hükümet, şiddet olaylarını önlemek için ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.

Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio, ülkede düzenlenen protestolarda "hükümetini devirmenin" amaçlandığını söylemişti.

Bio, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, halkı sakin olmaya çağırarak "Hükümet olarak, her Sierra Leone vatandaşını koruma sorumluluğumuz var. Bugün olanlar talihsizdi ve araştırılacak." ifadesine yer vermişti.

Ülkedeki doktorlar da maaşlarının ödenmemesi ve kötü çalışma koşullarını gerekçe göstererek ağustos başında süresiz grev başlatmıştı.

AA / Adam Abu - Güncel

Togo Cumhuriyeti Sierra Leone Hükümet Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title