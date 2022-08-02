Son dakika haberleri! Sierra Leone'de maaşları ödenmeyen doktorlardan süresiz grev kararı

Sierra Leone'deki doktorlar, maaşlarının ödenmemesi ve kötü çalışma koşulları gerekçesiyle süresiz grev başlattı.

Doktorlar, hükümetin aylık Kovid-19 risk ödeneklerini ve pandeminin başlamasıyla aldıkları vergi indirimini sona erdirmesinden sonra mayıstan beri aldıkları maşlarında yüzde 20-40 kayıp yaşadıklarından şikayet etti.

Doktorlar, ayrıca yıllardır söz verilmesine rağmen yapılmayan haftalık 45 litre akaryakıt ödeneğini de talep etti.

Sağlık Bakanı Dr. Austin Demby, yaptığı açıklamada, hükümetin doktorların taleplerini karşıladığını ve maaşların eylülde artırılacağını belirtti.

Doktorların haftalık akaryakıt ödeneğini yapılacağını aktaran Demby, "Greve neden ihtiyaç duyulduğunu anlamak çok, çok zor." dedi.

Öte yandan Tıp ve Diş Hekimleri Birliği Başkanı Edries Tejan, mayıstan bu yana ödenmesi gereken ek ödemelerin yapılmadığını ve doktorların yakıt ödeneği sistemine de güvenmediğini kaydederek, "Doktorlar, önerdikleri belirli bir sistemin işe yarayacağına ikna olmadılar." ifadesini kullandı.

Sierra Leone'de doktorlar, daha önce 2018 ve 2020'de düşük ücreti ve kötü çalışma koşulları gerekçesiyle greve gitmişti.