Son dakika haberleri! Şiddetli rüzgar dondurma dolabını sürükledi... o anlar kameralara böyle yansıdı - Haberler

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Son dakika haberleri! Şiddetli rüzgar dondurma dolabını sürükledi... o anlar kameralara böyle yansıdı

İhlas Haber Ajansı - Cihan Kizir - Güncel
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Son dakika haberler: Şiddetli rüzgar dondurma dolabını sürükledi.

Şiddetli rüzgar dondurma dolabını sürükledi... o anlar kameralara böyle yansıdı

ADIYAMAN - Adıyaman'da, etkili olan rüzgar iş yeri önünde dondurma dolabı ve masaları sürükledi. Rüzgarın şiddeti güvenlik kameralarına yansıdı.

Adıyaman'da gece saatlerinde başlayan ve etkisini devam ettiren rüzgardan dolayı kent merkezinde bulunan bir çok ağaç dalı dayanamayarak kırıldı. Şiddetli olan rüzgardan dolayı bir pastane önünde bulunan dondurma dolabı, masa ve sandalyelerde rüzgarın etkisiyle bulunduğu yerde sürüklendi. Saatteki hızı 30 kilometreyi bulan rüzgarın şiddetine maruz kalan dondurma dolabı, sandalye ve masaların sürüklenme anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Rüzgardan dolayı malzemelerinin sürüklendiğini dile getiren Erkan Narcı, "Aniden bir rüzgar geldi. Bir baktım masaları, sandalyeleri ve dolabı aldı götürdü. O sırada içeride temizlik yapıyordum. Aniden geldi" diye konuştu.

İhlas Haber Ajansı / Cihan Kizir - Güncel

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