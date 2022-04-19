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Son dakika haberleri... Şiddetli rüzgar çatıları uçurdu, yangınlara neden oldu

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberleri... Şiddetli rüzgar çatıları uçurdu, yangınlara neden oldu

Son dakika haberleri: Giresun'da etkili olan şiddetli rüzgar sebebiyle yangınlar yaşandı, bazı işyerlerinin de çatıları uçtu.

Giresun'da etkili olan şiddetli rüzgar sebebiyle yangınlar yaşandı, bazı işyerlerinin de çatıları uçtu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Giresun'da saatte 80 kilometre hıza ulaşan şiddetli rüzgar sebebiyle ağaçlar devrildi, binaların çatıları uçtu ve birçok noktada ise yangınlar meydana geldi. Giresun'un Keşap ilçesi Çamlıca köyünde 5, Yağlıdere Oruçbey köyünde 1 ev yanarak kullanılmaz hale gelirken, Espiye, Piraziz ilçelerinde ormanlık alanlarda ise örtü yangını meydana geldi.

Öte yandan Bulancak ilçesi Organize Sanayi Bölgesinde ise bazı işyerleri ve binaların da çatıları uçarak Karadeniz Sahil Yoluna kadar ulaştı. Giresun Kalesinde de ağaçların şiddetli rüzgara dayanamayarak devrildiği görüldü.

Meydana gelen yangın ve çatı uçmalarında ise herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.

(Yunis Eren - İHA)

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İhlas Haber Ajansı / Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Giresun, Güncel, Haberler

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