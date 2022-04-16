Son dakika haberleri: SEYRANTEPE'DE KAZA NEDENİYLE KAPANAN YOL TRAFİĞE AÇILDI - Haberler

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Son dakika haberleri: SEYRANTEPE'DE KAZA NEDENİYLE KAPANAN YOL TRAFİĞE AÇILDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberleri: SEYRANTEPE'DE KAZA NEDENİYLE KAPANAN YOL TRAFİĞE AÇILDI

Son dakika haber... KAĞITHANE'de damperi açık kalan hafriyat kamyonunun trafik yön tabelasına çarpması nedeniyle trafiğe kapanan TEM otoyolu Seyrantepe bağlantısı, yaklaşık 4 saat süren çalışmaların ardından trafiğe açıldı.

KAĞITHANE'de damperi açık kalan hafriyat kamyonunun trafik yön tabelasına çarpması nedeniyle trafiğe kapanan TEM otoyolu Seyrantepe bağlantısı, yaklaşık 4 saat süren çalışmaların ardından trafiğe açıldı.

TEM otoyolu Seyrantepe bağlantısında saat 16.15'de damperi açık kalan hafriyat kamyonu trafik yön tabelasına çarpmış ve yolda trafik durmuştu. Kazanın ardından başlayan çalışmalar, saat 20.00 sıralarında sona erdi. Devrilen yön tabelalarının kaldırılması için yapılan yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından trafik yeniden ulaşıma açıldı.

 


- İstanbul

Demirören Haber Ajansı / Güncel

TEM Otoyolu, Seyrantepe, Güncel, Haberler

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