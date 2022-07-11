Son dakika haberleri: Seyir halindeki minibüsün açık kapısından düşen yolcu öldü (2) Son dakika haberine göre TOPRAĞA VERİLDİMersin'in Tarsus ilçesinde bindiği minibüsün açık kalan kapısından düşüp, yaşamını yitiren Meryem Özkıraç'ın cenazesi, otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. TOPRAĞA VERİLDİ Mersin'in Tarsus ilçesinde bindiği minibüsün açık kalan kapısından düşüp, yaşamını yitiren Meryem Özkıraç'ın cenazesi, otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Özkıraç'ın cenazesi, Tarsus Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olayın ardından minibüs şoförü Cumali K. de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Cumali K., adliyeye sevk edildi. Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan - Güncel Mersin Tarsus Güncel Haberler Son Dakika

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