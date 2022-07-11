SEYİR HALİNDEKİ MİNİBÜSÜN AÇIK KAPISINDAN DÜŞEN YOLCU ÖLDÜ - Haberler

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SEYİR HALİNDEKİ MİNİBÜSÜN AÇIK KAPISINDAN DÜŞEN YOLCU ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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MERSİN'in Tarsus ilçesinde seyir halindeki minibüsün açık kapısından düşen Meryem Özkıraç (41), hastanede hayatını kaybetti.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde seyir halindeki minibüsün açık kapısından düşen Meryem Özkıraç (41), hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 7 Temmuz'da Fatih Mahallesi Adana Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bindiği minibüste dengesini kaybeden Meryem Özkıraç. aracın hareket etmesi ile açık bırakılan kapıdan düştü. Yaralanan Özkıraç, aynı minibüsle önce Tarsus Devlet Hastanesi'ne, ardından da Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Özkıraç, dün akşam hastanede hayatını kaybetti.

DÜŞME ANI KAMERADA

Meryem Özkıraç'ın minibüsten düşme anı, araç kamerasına da yansıdı. Görüntülerde minibüse binen Özkıraç'ın ücretini ödedikten sonra boş koltuklardan birine oturmak için hamle yaptığı sırada dengesini kaybettiği ve açık bırakılan kapıdan düştüğü görülüyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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