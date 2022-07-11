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Son dakika haberleri... Serik'te ormanlık alanda piknik ateşi yakan 8 kişiye ceza kesildi

AA - Servet Tümer - Güncel
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Son dakika haberleri... Serik'te ormanlık alanda piknik ateşi yakan 8 kişiye ceza kesildi

Son dakika gündem haberi: Serik ilçesinde jandarma ekiplerince, ormanlık alanda piknik ateşi yakan 8 kişiye toplam 4 bin 648 lira ceza uygulandı.

Serik ilçesinde jandarma ekiplerince, ormanlık alanda piknik ateşi yakan 8 kişiye toplam 4 bin 648 lira ceza uygulandı.

Kozan Mahallesi'nde devriye görevi yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kral Havuzu mevkisindeki ateş yakılması yasak olan orman alanından duman yükseldiğini fark etti.

Bölgeye giden ekipler, S.K. (25), B.K. (16), N.N.T. (16), M.E. (28), N.B. (28), V.E. (30), S.E. (26) ve B.E'nin (19) piknik yapmak için ateş yaktıklarını tespit etti.

Bu kişilere, Kabahatler Kanunu'na muhalefet suçundan toplam 4 bin 648 lira ceza kesildi.

AA / Servet Tümer - Güncel

Jandarma Hisarcık Kozan Güncel Haberler Son Dakika

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