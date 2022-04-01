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Son dakika haberleri: Şenpazar Hükümet Konağı'nda çıkan yangın söndürüldü

AA - Özgür Alantor - Güncel
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Son dakika haberleri: Şenpazar Hükümet Konağı'nda çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberleri... Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde Hükümet Konağı'nın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde Hükümet Konağı'nın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Şenpazar Kaymakamlığı ile Şenpazar Belediyesinin hizmet verdiği, Belediye konuk evinin de bulunduğu binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına, Şenpazar Belediyesi itfaiye ekibi kısa sürede müdahale etti.

Söndürülen yangında binanın çatısında hasar oluştu.

AA / Özgür Alantor - Güncel

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