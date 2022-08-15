Son dakika haberleri... Şemdinli'de bir asker şehit oldu Son dakika gündem haberine göre Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki üs bölgesinde bir asker silah kazası sonucu şehit oldu. Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki üs bölgesinde bir asker silah kazası sonucu şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığının açıklamasına göre, Şemdinli'deki bir üs bölgesinde Piyade Sözleşmeli Er Atakan Çakır silah kazası sonucu yaralandı. Hastaneye sevk edilen Çakır, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Güncel AA / Özcan Yıldırım Hakkari Güncel Haberler Son Dakika

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