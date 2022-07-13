Son dakika haberleri: Selde kaybolup cansız bedeni bulunan Recep, hacdaki ailesi dönünce toprağa verilecek Gelen son dakika haberine göre KASTAMONU'nun Küre ilçesinde, 27 Haziran'da sel sularına kapılarak kaybolan ve dün Sinop'ta cansız bedeni bulunan Recep Bakırcı'nın (22) ölüm haberi, hacdaki ailesine verildi. KASTAMONU'nun Küre ilçesinde, 27 Haziran'da sel sularına kapılarak kaybolan ve dün Sinop'ta cansız bedeni bulunan Recep Bakırcı'nın (22) ölüm haberi, hacdaki ailesine verildi. Bakırcı'nın cenazesinin, ailesi hacdan döndükten sonra 18 Temmuz'da toprağa verileceği belirtildi. Kastamonu'nun Küre ilçesine bağlı İkizciler köyünde orman işçisi olarak çalışan Recep Bakırcı, 27 Haziran'da Batı Karadeniz'de yaşanan sel nedeniyle kayboldu. Bakırcı'nın cansız bedeni, günlerdir devam eden arama kurtarma çalışmaları sonucunda dün Sinop'ta İnceburun mevkisinde bulundu. Bakırcı'nın cansız bedeni, ekiplerin incelemesi sonrasında otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Bakırcı'nın ölüm haberi, kaybolmadan 5 gün önce hacca uğurladığı babası İhsan ve annesi Türkan Bakırcı'ya da verildi. Bakırcı'nın ailesinin 17 Temmuz Pazar günü hacdan döneceği ve cenazenin 18 Temmuz Pazartesi günü İhsangazi ilçesi Yarışlar köyünde toprağa verileceği belirtildi. Demirören Haber Ajansı / Güncel Kastamonu Sinop Güncel Haberler Son Dakika

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