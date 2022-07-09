Son dakika haberleri... Selçuklu Belediye Başkanı Pekyatırmacı'dan bayram mesaisindeki personele ziyaret

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, bayramda çalışan belediye personelini ziyaret etti.

Pekyatırmacı, ziyarette, ilçe olarak büyük bir aile olduklarını söyledi.

İlçenin huzuru, güvenliği ve vatandaşların rahat şekilde günlük yaşantılarını sürdürebilmeleri için hep birlikte çalıştıklarını aktaran Pekyatırmacı, "Yönetim olarak her zaman sizlerin yanındayız. Bayramdan sonra da bütün emeklerinizin karşılığını alacağınız şekilde bir çalışmayla sizlerin yanınızda olduğumuzu göstereceğiz. Kurban Bayramı'nız mübarek olsun." diye konuştu.