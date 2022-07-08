Son dakika haberleri! Şehit yakınları, Kadifekale Hava Şehitliği'ni ziyaret etti Son dakika haber... Şehit yakınları, Kurban Bayramı arifesinde, Kadifekale Hava Şehitliği'ndeki kabirleri ziyaret etti. Şehit yakınları, Kurban Bayramı arifesinde, Kadifekale Hava Şehitliği'ndeki kabirleri ziyaret etti. Kurban Bayramı dolayısıyla sabah saatlerinden itibaren Kadifekale Hava Şehitliği'ne gelen aileler, evlatlarının mezarları başında dua etti, Kur'an-ı Kerim okudu. Şehit aileleri, kabirleri temizleyip çiçek bıraktı. Bazı şehit yakınları da mezarlıkta gül suyu ve lokum ikramında bulunuldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri de şehitliğe gelenlere ikramlarda bulundu. AA / Hüseyin Bağış - Güncel Kurban Bayramı Güncel Haberler Son Dakika

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