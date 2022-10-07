Son dakika haberleri | ŞEHİT POLİSİN OĞLU SÜNNET TÖRENİNE BABASININ ADININ VERİLDİĞİ ZIRHLI ARAÇLA GELDİ

Son dakika gündem haberi... ADANA'da, 2016 yılında, İstanbul Beşiktaş'ta terör örgütü PKK tarafından düzenlenen bombalı saldırıda şehit düşen polis memuru Adem Oğuz'un oğlu Fatih Selim (7) için sünnet töreni düzenlendi.

ADANA'da, 2016 yılında, İstanbul Beşiktaş'ta terör örgütü PKK tarafından düzenlenen bombalı saldırıda şehit düşen polis memuru Adem Oğuz'un oğlu Fatih Selim (7) için sünnet töreni düzenlendi. Fatih Selim'in polis kortejiyle babasının ismi verilen zırhlı araçla getirildiği törene, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da katıldı.

İstanbul'da görev yaptığı 2016 yılında, Beşiktaş'ta terör örgütü PKK tarafından düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan polis memuru Adem Oğuz'un oğlu Fatih Selim için ailesi, sünnet töreni yapmaya karar verdi. Anne Belkıs Oğuz, Fatih Selim'i tören yapılacak yere polis ekiplerinin götürmesini istedi. İl Emniyet Müdürü Doğan İnci'nin talimatıyla Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri ile özel harekat polisleri, babasının adının verildiği zırhlı araçla Fatih Selim'in, Çukurova ilçesi Yüzüncüyıl Mahallesi'ndeki evine gitti. Sünnet kıyafetini giyen Fatih Selim, babasının eve gelen silah arkadaşlarını kapıda görünce duygulandı.

ŞEHİDİN EMANETİ UNUTULMADI

Zırhlı araçla alınan Fatih Selim, polis araçlarının konvoyuyla, Yüreğir ilçesindeki Hayme Ana Kına Konağı'na getirildi. Çeşitli ziyaretler için kentte bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fatih Selim'i araçtan indirdi. Fatih Selim ile sohbet eden Bakan Kasapoğlu, sünnet töreninde de aileyi yalnız bırakmadı. Törene Adana Valisi Süleyman Elban, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Ay ile beraberindekiler de katıldı.

'YENİ POLİS ADAYIMIZ'

Sünnet töreni öncesi konuşan Fatih Selim, çok mutlu olduğunu belirterek polis ağabeylerine ve ablalarına teşekkür etti. İl Emniyet Müdürü Doğan İnci ise Fatih Selim'in yanında olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Selim bizim yeni polis adayımız. Erkekliğe ilk adımını attı. Bugün polis ağabeyleri ablalarıyla birlikte buraya geldi. Şehidimizin emanetinin mübarek bir günde sünnet töreni olacak. Sayın Bakan'ımız, Sayın Vali'miz de geldi. Biz polis teşkilatı olarak onlardan hiç kopmadık. Hep beraberiz. Allah, bahtını yolunu açık eylesin" dedi.

Anne Belkıs Oğuz ise oğlunun babasının ismini taşıyan zırhlı araçla getirilmesinden dolayı polis ekiplerine teşekkür etti. (DHA)