Son dakika... ŞEHİT POLİSİN MEZARINDAKİ PLAKETLER DUYGULANDIRDI-- - Haberler

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Son dakika... ŞEHİT POLİSİN MEZARINDAKİ PLAKETLER DUYGULANDIRDI--

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika gündem haberine göre ADANA'da Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci yılı dolayısıyla şehitlikte yapılan arma programında şehit polis memuru Murat Savaş Kale'nin mezarına bırakılan 'yılın en kral babasına' ve 'aşkların en güzeline' yazılı plaketler, görenleri duygulandırdı.

ADANA'da Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci yılı dolayısıyla şehitlikte yapılan arma programında şehit polis memuru Murat Savaş Kale'nin mezarına bırakılan 'yılın en kral babasına' ve 'aşkların en güzeline' yazılı plaketler, görenleri duygulandırdı.

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177'nci yılı dolayısıyla Buruk Mezarlığı'ndaki şehitlikte, anma töreni yapıldı. Şehit aileleri, çocuklarının mezarlarına giderek dua etti. Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci ve beraberindeki şube müdürleri de şehit polislerin mezarlarına karanfil bıraktı. Batman'da 9 Ocak 2015'te görev yaparken geçirdiği trafik kazası sonucu, omurilik felci olan polis memuru Ahmet Doğan da (37) törene katılarak, şehit silah arkadaşlarına dua etti.

Tunceli'de, 4 Eylül 2015'te Şehit Nahit Bulut Polis Merkezi'ne PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Murat Savaş Kale'nin mezarındaki plaketler ise görenleri duygulandırdı. Şehidin mezarına, 10 günlükken gördüğü şu an 6,5 yaşındaki oğlu Yusuf Nihat Kale'nin 'yılın en kral babasına?, eşi Belgin Ünal Kale'nin ise 'aşkların en güzeline' yazılı plaketler bıraktığı görüldü.

Son dakika... ŞEHİT POLİSİN MEZARINDAKİ PLAKETLER DUYGULANDIRDI--

Son dakika... ŞEHİT POLİSİN MEZARINDAKİ PLAKETLER DUYGULANDIRDI--

Son dakika... ŞEHİT POLİSİN MEZARINDAKİ PLAKETLER DUYGULANDIRDI--

Son dakika... ŞEHİT POLİSİN MEZARINDAKİ PLAKETLER DUYGULANDIRDI--

Son dakika... ŞEHİT POLİSİN MEZARINDAKİ PLAKETLER DUYGULANDIRDI--

Son dakika... ŞEHİT POLİSİN MEZARINDAKİ PLAKETLER DUYGULANDIRDI--

Son dakika... ŞEHİT POLİSİN MEZARINDAKİ PLAKETLER DUYGULANDIRDI--

Son dakika... ŞEHİT POLİSİN MEZARINDAKİ PLAKETLER DUYGULANDIRDI--

Son dakika... ŞEHİT POLİSİN MEZARINDAKİ PLAKETLER DUYGULANDIRDI--

Son dakika... ŞEHİT POLİSİN MEZARINDAKİ PLAKETLER DUYGULANDIRDI--

Son dakika... ŞEHİT POLİSİN MEZARINDAKİ PLAKETLER DUYGULANDIRDI--

Son dakika... ŞEHİT POLİSİN MEZARINDAKİ PLAKETLER DUYGULANDIRDI--

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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