Son dakika haberleri! ŞEHİT POLİS İÇİN İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDE TÖREN - 2 Güncel Haberler Son dakika haberler... ŞEHİT POLİS İÇİN İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDE TÖREN - 2 Derya EVREN-Mertcan ÖZTÜRK/İSTANBUL, (DHA)- SİLİVRİ'de Recep Esvet'i öldüren zanlıları yakalamak için düzenlenen operasyonda şüphelilerden Nihat Taş'ın açtığı ateş sonucu şehit düşen komiser yardımcısı Alim Nar için İstanbul... ŞEHİT POLİS İÇİN İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDE TÖREN - 2 Derya EVREN-Mertcan ÖZTÜRK/İSTANBUL, (DHA)- SİLİVRİ'de Recep Esvet'i öldüren zanlıları yakalamak için düzenlenen operasyonda şüphelilerden Nihat Taş'ın açtığı ateş sonucu şehit düşen komiser yardımcısı Alim Nar için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde cenaze töreni düzenlendi. Şehit Komiser Yardımcısı Nar'ın cenazesi saat 15.00 sıralarında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan yerleşkesine getirildi. Törene İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, şehit polisin eşi Yıldız Nar, kızı İrem Zehra Nar ile oğlu Mehmet Emin Nar ve meslektaşları katıldı. Şehit polisin çocukları babalarının tabutuna sarılarak dakikalarca gözyaşı döktü. Şehit polisin cenazesi törenin ardından Fatih Camii'ne götürüldü. Alim Nar ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Edirnekapı şehitliğine defnedilecek. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel İstanbul Emniyet Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü İstanbul Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberleri! ŞEHİT POLİS İÇİN İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDE TÖREN - 2 - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.