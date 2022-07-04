Son dakika... Şehit Piyade Uzman Çavuş Enes Özgül'ün ailesine şehadet haberi verildi Son dakika habere göre Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Enes Özgül'ün şehadet haberi, İstanbul'daki ailesine ulaştırıldı. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Enes Özgül'ün şehadet haberi, İstanbul'daki ailesine ulaştırıldı. Şehidin Gaziosmanpaşa'daki evine gelen askeri yetkililer, baba Ahmet Özgül'e acı haberi verdi. Şehit için dualar edilirken, ailenin evine ve sokağa Türk bayrağı asıldı. Bekar olan 29 yaşındaki Özgül'ün, üç kardeşten en büyüğü olduğu öğrenildi. Şehit Enes Özgül'ün naaşının yarın Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camisi'nde kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilmesi bekleniyor. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Piyade Uzman Çavuş Enes Özgül'ün Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 21 Haziran'da teröristlerle çıkan çatışmada yaralanarak hastaneye kaldırıldığı belirtilmişti. AA / İbrahim Halil Aktürk - Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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