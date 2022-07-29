ŞEHİT ASTSUBAY ŞİMŞEK'İN CENAZESİ BABA OCAĞINDA

PENÇE-Kilit Operasyon bölgesinde bölücü terör örgütü PKK'lılar tarafından açılan taciz ateşinde şehit olan Astsubay Çavuş Batuhan Şimşek'in (24) cenazesi, memleketi İzmir'de baba ocağına getirildi.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütünün açtığı taciz ateşiyle sonucu ağır yaralanan Astsubay Çavuş Batuhan Şimşek, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Şehidin şehadet haberi dün akşam saatlerine ailesinin İzmir'in Bornova'daki evine ulaşırken, yakınları ve mahalleli evlerine Türk bayrağı astı. Şimşek'in cenazesi bugün hava yoluyla İzmir'e getirildi. Şehit için ilk olarak Adnan Menderes Havalimanı'nda basına kapalı bir tören düzenledi. Ardından cenaze, şehidin Bornova ilçesi Karacaoğlan Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi. Şehidin annesi Ayten Şimşek, babası Hakan Şimşek ile kardeşi ve yakınları, tabutun başında gözyaşı döktü. Şehidin kuzeni 'Pau' sahne adıyla bilinen şarkıcı Ayhan Ulu da gözyaşlarına hakim olamadı. Ulu, Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın. Konuşacak halde değiliz. Öz kuzenimdi canımdı, ciğerimdi. 2 hafta önce İstanbul'a yanıma ziyarete gelmişti. Onu Hakkari'ye uğurladım. 2 gün önce de telefonla konuşmuştuk. Ona çok sevdiği bir araba alınacaktı. Sürpriz olacaktı. Kars'ta araba alındıktan 10 dakika sonra şehadet haberi geldi. Başımız sağ olsun dedi. Şehidin cenazesi namazın kılınacağı Gaziemir 15 Temmuz Camisi'ne götürüldü. (DHA)