Son dakika haberleri | Seferihisar Doğanbey'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı Bir son dakika haberine göre İzmir'in Seferihisar ilçesindeki denize sıfır Doğanbey bölgesinde bugün saat 13.20'de çıkan orman yangını yaklaşık 5 buçuk saatlik çalışma ile kontrol altına alındı. İzmir'in Seferihisar ilçesindeki denize sıfır Doğanbey bölgesinde bugün saat 13.20'de çıkan orman yangını yaklaşık 5 buçuk saatlik çalışma ile kontrol altına alındı. İzmir'in Seferihisar ilçesinde bugün art arda çıkan yangınlar kontrol altına alındı. Beyler Mahallesi'nde kontrol altına alınan yangının ardından saat 13.20'de denize sıfır Doğanbey mevkisinde çıkan orman yangını 10 helikopter, 7 uçak, 30 arazöz, 6 su tankeri ve 7 dozerin müdahalesiyle söndürüldü. Sahil kesimindeki yerleşim yerlerine de yaklaşan, yol kenarındaki bazı araçlara ve hayvan barınaklarına da zarar veren yangın yaklaşık 5 buçuk saatte kontrol altına alındı. Öte yandan İzmir'in Torbalı ilçesine bağlı Yoğurtçular bölgesindeki ağaçlık yangını da söndürüldü. ANKA / Güncel Seferihisar İzmir Güncel Haberler Son Dakika

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