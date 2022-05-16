Son dakika haberleri... Seda Nur Şen'in otelde ölü bulunmasına ilişkin davada sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi - Haberler

MALTEPE, İSTANBUL (AA) - Maltepe'de 24 yaşındaki Seda Nur Şen'in otel odasında ölü bulunmasına ilişkin tutuklanan sanığa "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuklu sanık Serdar Yazıcı ve taraf avukatları katıldı.

Şikayetlerinin devam ettiğini belirten müşteki avukatı, sanık Serdar Yazıcı'nın cezalandırılmasını istedi.

Mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, Adli Tıp Kurumundan gelen raporda maktul Sedanur Şen'in kanında uyuşturucu maddeye rastlandığını ve maktulün uzun süredir uyuşturucu tedavisi gördüğünü, sanık Serdar Yazıcı'nın uyuşturucu madde ticareti yaptığını, sanığın Sedanur Şen'in ölümüne ilişkin bilinçli taksirle hareket ettiğini gösterir yeterli bir illiyet bağı kurulamadığını kaydetti.

Mütalaada, sanık Serdar Yazıcı'nın "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 10 yıldan az olmamak şeklinde hapis cezasıyla cezalandırılması istenirken, "bilinçli taksirle ölüme neden olmak" suçundan beraat etmesi talep edildi.

Mütalaaya karşı ve son sözü sorulan sanık, uyuşturucu ticareti yapmadığını belirterek beraatini istedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı, üzerine atılı olan "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, "bilinçli taksirle ölüme neden olmak" suçundan ise sanığın beraatine hükmetti.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığın yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, olay günü bir otelde ölüm olayı ihbarıyla kolluk güçlerinin olay yerine geçtiği, burada bulunan otel görevlisi T.Y'nin alınan ifadesinde 40 numaralı dairede sanık Serdar Yazıcı ile Seda Nur Şen'in konakladığını, sanığın uyandığında Şen'in hareketsiz olarak yattığını bildirdiği kaydedilmişti.

Suça konu adreste uyuşturucu içmek için iki adet cam düzenek, şişe içerisinde muhtemel uyuşturucu olduğu düşünülen sıvı madde bulunduğu belirtilen iddianamede, sanığın alınan ifadesinde bir buçuk hafta önce Seda Nur Şen ile tanıştıklarını, olay günü söz konusu otele geldiklerini, birlikte uyuşturucu madde kullandıklarını, gece uyuyakaldığını, sabah otel çalışanlarının temizlik için odaya geldiklerinde uyandırmaya çalıştığı Şen'in hayatını kaybettiğini anladığını söylediği aktarılmıştı.

İddianamede, sanık Serdar Yazıcı'nın "uyuşturucu madde kullanmak ve ticaretini yapmak" suçundan kaydının olduğu, Adli Tıp Kurumundan gelen kan numunesi üzerinde yapılan incelemede sanığın kanında metamfetamin ve amfetamin maddelerinin tespit edildiği, otopsi raporuna göre Seda Nur Şen'in ölümünün de uyuşturucu ve uyarıcı madde sonucu meydana geldiğinin belirlendiği belirtilmişti.

Seda Nur Şen'in annesi Sevinç Şen'in alınan ifadesine de yer verilen iddianamede, bir yıl önce kızının madde bağımlısı olduğunu öğrendiğini, bir hastanede tedavi gördüğünü, kızının karın bölgesine tedavi için çip takıldığını, uyuşturucu madde alması halinde ayağının şiştiğini, sanığı tanımadığını, kızı ile aynı odada kalan ve uyuşturucu madde kullanan sanıktan şikayetçi olduğunu söylediği anlatılmıştı.

İddianamede, tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde sanığın, Seda Nur Şen ile beraber gittiği Taksim'de uyuşturucu madde satın aldığını ifadesinde söylediği, uyuşturucu maddeyi söz konusu otele getirdiği, burada Şen'e uyuşturucu maddeyi kullanması için verdiği, sanığın daha önce de aynı suçlara ilişkin kaydının bulunduğu vurgulanmıştı.

İddianamede bu kapsamda sanık Serdar Yazıcı'nın "bilinçli taksirle ölüme neden olmaktan" 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapisle, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan da 10 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılması talep edilmişti.