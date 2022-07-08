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Son dakika haberleri: Seben'de kovanların sel sularına kapılmasıyla çok sayıda arı telef oldu

AA - Elif Sarıhan - Güncel
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Son dakika haberleri: Seben'de kovanların sel sularına kapılmasıyla çok sayıda arı telef oldu

Son dakika gelişmesine göre Bolu'nun Seben ilçesinde 110 kovanı sel sularına kapılan çiftçinin çok sayıda arısı telef oldu.

Bolu'nun Seben ilçesinde 110 kovanı sel sularına kapılan çiftçinin çok sayıda arısı telef oldu.

Çeltikdere köyünde dün etkili olan sağanağın ardından oluşan sel nedeniyle çiftçi Mahir Arslan'a ait 110 arı kovanı sel sularına kapıldı.

Kovanların içerisinde bulunan çok sayıda arı telef oldu.

Bolu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı İsmail Ünalan, AA muhabirine, "Mahir Arslan ve selden etkilenen diğer köy halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Hasar tespit çalışmalarının ardından üreticimize gerekli destekte bulunacağız. Birlik olarak her zaman üreticimizin yanındayız. Çok üzücü bir durum." diye konuştu.

AA / Elif Sarıhan - Güncel

Mahir Arslan Seben Bolu Güncel Haberler Son Dakika

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