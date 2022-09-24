Sarıyer'de balıkçı barınağındaki yangın söndürüldü
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Sarıyer'de balıkçı barınağında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Sarıyer'de balıkçı barınağında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Rumeli Kavağı Mahallesi Liman Caddesi'ndeki barınakta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın, büyüyerek iki barınağa daha sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiyenin çalışmasının ardından söndürüldü.
Kaynak: AA / Halis Akyıldız - Güncel