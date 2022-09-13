Son dakika haberleri | Sarıyer'de alışveriş merkezindeki silahlı kavgaya ilişkin 7 kişi gözaltına alındı Güncel Haberler Son dakika habere göre Sarıyer'de alışveriş merkezinin restoranındaki silahlı kavgaya ilişkin 7 kişi gözaltına alındı. Sarıyer'de alışveriş merkezinin restoranındaki silahlı kavgaya ilişkin 7 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ayazağa'daki alışveriş merkezinin restoran bölümünde iki grup arasında yaşanan ve 6 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin çalışma başlattı. Ekipler, olayda yaralanan ve tedavileri tamamlanan 7 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan inceleme sonucunda olayla ilgisi olduğu tespit edilen 10 şüphelinin daha yakalanmasına yönelik çalışmanın sürdüğü öğrenildi. Sarıyer'de 11 Eylül'de alışveriş merkezinin restoran bölümünde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, silahlı kavgaya dönen olayda 1 Türk vatandaşı ile 5 yabancı uyruklu kişi yaralanmıştı. Güncel Kaynak: AA / Emrah Gökmen İstanbul Emniyet Müdürlüğü alışveriş Ayazağa Sarıyer Güncel Haberler Son Dakika

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