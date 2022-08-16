Son dakika haberleri... Şanlıurfa Valisi Ayhan yaralı askerleri ziyaret etti Güncel Haberler Son dakika gündem haberi: Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Birecik ilçesindeki Çiçekalan Hudut Karakoluna düzenlenen saldırıda yaralanan askerleri tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti. Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Birecik ilçesindeki Çiçekalan Hudut Karakoluna düzenlenen saldırıda yaralanan askerleri tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Birecik ilçesindeki Çiçekalan Hudut Karakoluna düzenlenen saldırıda 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı. Yaralanan askerler Birecik ilçesindeki ilk müdahalenin ardından helikopterlerle Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören yaralı askerleri ziyaret ederek durumları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ayhan, "Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyorum. Yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyorum. Saldırıya misli ile karşılık verildi, terör örgütlerine asla geçit verilmeyecek." ifadesini kullandı. Güncel AA / Müslüm Etgü Salih Ayhan Şanlıurfa Güncel Haberler Son Dakika

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