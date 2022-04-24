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Son dakika haberleri | Şanlıurfa'da yangın vanasının çalınması güvenlik kamerasında

AA - Cuma Sarı - Güncel
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Son dakika haberleri | Şanlıurfa'da yangın vanasının çalınması güvenlik kamerasında

Gelen son dakika haberine göre Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yangın vanasının çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yangın vanasının çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kale Mahallesi 59. Sokak'taki belediyeye ait yangın vanası, kimliği belirsiz kişi tarafından çalındı.

Sabah saatlerinde vananın yerinde olmadığını fark eden mahalle sakinleri, durumu polise bildirdi.

Güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen polis, sokakta bir kişinin çuvalla vanayı kapatarak yerinden söküp götürdüğünü tespit etti.

Şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

AA / Cuma Sarı - Güncel

Şanlıurfa, Yangın, Güncel, Haberler

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