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Son dakika haberleri! Şanlıurfa'da üçüncü kattan düşen 3 yaşındaki çocuk öldü

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Son dakika haberleri! Şanlıurfa'da üçüncü kattan düşen 3 yaşındaki çocuk öldü

Son dakika haber... Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde bir apartmanın üçüncü katından düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde bir apartmanın üçüncü katından düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 3 yaşındaki M.İ, Damlasu Mahallesi'nde bir apartmanın 3. katındaki balkondan zemine düştü.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan çocuk, 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. M.İ. burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Güncel

Şanlıurfa Harran Güncel Haberler Son Dakika

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