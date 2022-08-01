Son dakika haberleri | Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Haberler

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Son dakika haberleri | Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Son dakika haberleri | Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi... Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

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Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve MİT Bölge Başkanlığı tarafından, terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösteren kişilere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda belirlenen 3 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada, 1 ruhsatsız tabanca bu silaha ait 2 şarjör, 11 mermi ile 530 gram esrar ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

AA / Eşber Ayaydın - Güncel

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