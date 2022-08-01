Son dakika haberleri | Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 3 şüpheli yakalandı Son dakika haberi... Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve MİT Bölge Başkanlığı tarafından, terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösteren kişilere yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda belirlenen 3 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada, 1 ruhsatsız tabanca bu silaha ait 2 şarjör, 11 mermi ile 530 gram esrar ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüpheliler, işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Güncel AA / Eşber Ayaydın Emniyet Müdürlüğü Şanlıurfa Güncel Haberler Son Dakika

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