Son dakika haberleri | Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığı operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı Güncel Haberler Son dakika haberine göre Şanlıurfa'da, telefon dolandırıcılığı operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı. Şanlıurfa'da, telefon dolandırıcılığı operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, telefonla ulaştıkları kişilere kendilerini polis, hakim ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada, 305 bin lira ile 1 kilo 500 gram ziynet eşyası bulundu. Adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Güncel Kaynak: AA / Müslüm Etgü Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Şanlıurfa Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberleri | Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığı operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.