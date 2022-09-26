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Son dakika haberleri | Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığı operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

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Son dakika haberleri | Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığı operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Son dakika haberine göre Şanlıurfa'da, telefon dolandırıcılığı operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı.

Şanlıurfa'da, telefon dolandırıcılığı operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, telefonla ulaştıkları kişilere kendilerini polis, hakim ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada, 305 bin lira ile 1 kilo 500 gram ziynet eşyası bulundu.

Adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Şanlıurfa Güncel Haberler Son Dakika

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