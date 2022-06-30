ŞANLIURFA - Telefon dolandırıcılığı operasyonunda 4 şüpheli yakalandı Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde düzenlenen telefon dolandırıcılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde düzenlenen telefon dolandırıcılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Akçakale İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, telefonla ulaştıkları kişilere kendilerini polis, hakim ve savcı diye tanıtarak dolandırıcılık yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. İlçe merkezindeki 3 adrese operasyon düzenleyen ekipler, telefon dolandırıcılığıyla ilgili çok sayıda suç kaydı bulunduğu belirlenen 4 zanlıyı gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramada 2 dizüstü bilgisayar, 15 cep telefonu, 13 SIM kart, 2 USB bellek, 8 uyuşturucu hap ve 21 kök Hint keneviri ele geçirildi. Şüphelilerin adreslerden birinin çevresine kamera yerleştirdikleri ve olası baskına karşı tedbir almaya çalıştıkları öğrenildi. Zanlıların yasa dışı yollardan elde ettikleri kişisel bilgileri bilgisayar programında kullandıkları belirlendi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. AA / Güncel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› ŞANLIURFA - Telefon dolandırıcılığı operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.