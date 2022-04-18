Son dakika haberleri... ŞANLIURFA'DA TEFECİ OPERASYONUNDA 3 TUTUKLAMA - Haberler

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Son dakika haberleri... ŞANLIURFA'DA TEFECİ OPERASYONUNDA 3 TUTUKLAMA

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberleri... ŞANLIURFA'da, tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

ŞANLIURFA'da, tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 12 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Baskınlarda, paraya ihtiyacı olan vatandaşlara borç verdikten sonra senet imzalatıp ellerindeki malları baskı ve tehditle aldıkları iddia edilen 6 şüpheli gözaltına alındı. Ev ve iş yerlerindeki aramalarda ise çok sayıda pos cihazı, kredi kartı, senet, uyuşturucu ve tabanca ele geçirildi. Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen ve ismi açıklanmayan şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

Son dakika haberleri... ŞANLIURFA'DA TEFECİ OPERASYONUNDA 3 TUTUKLAMA

Son dakika haberleri... ŞANLIURFA'DA TEFECİ OPERASYONUNDA 3 TUTUKLAMA

Son dakika haberleri... ŞANLIURFA'DA TEFECİ OPERASYONUNDA 3 TUTUKLAMA

Son dakika haberleri... ŞANLIURFA'DA TEFECİ OPERASYONUNDA 3 TUTUKLAMA

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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