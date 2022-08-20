Son Dakika | ŞANLIURFA - Uzun namlulu silah ile 3 av tüfeği ve 2 tabanca ele geçirildi Güncel Haberler Son dakika haber... Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik operasyonda, uzun namlulu silah, 3 av tüfeği ve 2 tabanca ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik operasyonda, uzun namlulu silah, 3 av tüfeği ve 2 tabanca ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Karaköprü ilçesinde bazı kişilerin silah kaçakçılığı yaptığını belirledi. Ekiplerce belirlenen 3 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, uzun namlulu silah, 3 av tüfeği, 2 tabanca, 167 mermi, 2 şarjör ile 83 av tüfeği kartuşu ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Kaynak: AA / Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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