Son dakika haber: ŞANLIURFA - Satır ve sopalı saldırıya uğrayan kişi yaralandı Son dakika haberler... Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, husumetli kişiler arasında çıkan satırlı ve sopalı kavgada 1 kişi yaralandı. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, husumetli kişiler arasında çıkan satırlı ve sopalı kavgada 1 kişi yaralandı. Aligöl Mahallesi'nde bir telefon bayisine gelen B.Ö. işletme sahipleriyle görüşürken, içeriye giren 2 kişinin satırlı ve sopalı saldırısına uğradı. Yaşanan boğuşmanın ardından B.Ö. ile tarla meselesi yüzünden husumetli olduğu öne sürülen 2 kişi olay yerinden uzaklaştı. Hastaneye kaldırılan B.Ö'nün, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. Bu arada, saldırı anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Güncel AA / Mehmet Emin Ergüvan Şanlıurfa Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haber: ŞANLIURFA - Satır ve sopalı saldırıya uğrayan kişi yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.