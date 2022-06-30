ŞANLIURFA'DA KUZENLERİN SİLAHLI KAVGA: 3 YARALI

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, kuzenler arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Gülabibey Mahallesi'nde medyana geldi. Osman S. ile kuzeni Ahmet S. arasında bilinmeyen nedenle başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen tabancadan çıkan mermilerin isabet ettiği Osman S., kuzeni Ahmet S. ile kavgayı ayırmak isteyen Mustafa K. yaralandı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesine sevk edildi. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Mustafa K., hayati tehlikesi bulunduğu için Şanlıurfa'ya sevk edildi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel