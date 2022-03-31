ŞANLIURFA - İki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı - Haberler

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ŞANLIURFA - İki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

AA - Cuma Sarı - Güncel
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Ömer Beyazgül (32) idaresindeki 63 M 3589 plakalı otomobil, Bediüzzaman Said-i Nursi Bulvarı Otogar Kavşağı'nda İsmail Özpolat'ın kullandığı 63 M 7850 plakalı otomobille çarpıştı.

Sürücüler ile otomobillerde bulunan Enes Gönüllü (14), Bahar Beyazgül (29), Irmak Beyazgül (5) ve Mir Fırat Beyazgül (3) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan hayati tehlikesi bulunan Irmak Beyazgül, Şanlıurfa'ya sevk edildi.

Öte yandan itfaiye ekipleri, kaza yapan otomobilden LPG tankını sökerek olası patlamaya karşı uzaklaştırdı.

ŞANLIURFA - İki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

ŞANLIURFA - İki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

ŞANLIURFA - İki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

ŞANLIURFA - İki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

ŞANLIURFA - İki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

ŞANLIURFA - İki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

ŞANLIURFA - İki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

AA / Cuma Sarı - Güncel

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