Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan işçi öldü

Güncel Haberler

Son dakika haberleri... Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan işçi öldü

Son dakika haber... Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.

Beton şantiyesinde çalışan Mehmet Y. (34), elektrik akımına kapıldı.

Çevredekilerce Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Y, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Mehmet Y'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Kaynak: AA / Yasin Dikme - Güncel

Şanlıurfa Güncel Haberler Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title