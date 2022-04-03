Son dakika haberleri! Şanlıurfa'da "dur" ihtarına uymayıp polise ateş açan kişi yaralı yakalandı - Haberler

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Son dakika haberleri! Şanlıurfa'da "dur" ihtarına uymayıp polise ateş açan kişi yaralı yakalandı

AA - Rauf Maltaş - Güncel
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Son dakika haberleri! Şanlıurfa'da

Edinilen son dakika gelişmesine göre Şanlıurfa'da "dur" ihtarına uymayarak polise ateş açan şüpheli, ayağından vurularak yakalandı.

Şanlıurfa'da "dur" ihtarına uymayarak polise ateş açan şüpheli, ayağından vurularak yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Haliliye ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde polis ekipleri, uyuşturucu sattığından şüphelendikleri Ş.Ü'yü (32) durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan şüpheli, silahla polise ateş açtı.

Ayağından vurularak yakalanan şüpheli, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberleri! Şanlıurfa'da dur ihtarına uymayıp polise ateş açan kişi yaralı yakalandı

AA / Rauf Maltaş - Güncel

Bahçelievler Mahallesi, Uyuşturucu, Şanlıurfa, Polis, Güncel, Haberler

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