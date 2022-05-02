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Son dakika haberleri... Şanlıurfa'da bıçaklı saldırıya uğrayan kişi öldü

AA - Reşit Dağ - Güncel
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Son dakika haberleri... Şanlıurfa'da bıçaklı saldırıya uğrayan kişi öldü

Edinilen son dakika gelişmesine göre Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

VİRANŞEHİR, ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Naif Kuşçu (31), Hürriyet Mahallesi'nde henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişiyle tartışmaya başladı. Kuşçu, kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşen olayda aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı.

Çevredekilerin çağırdığı ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kuşçu, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

AA / Reşit Dağ - Güncel

Viranşehir, Şanlıurfa, Hürriyet, Güncel, Haberler

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