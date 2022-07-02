Son dakika haberleri! Şanlıurfa'da bıçaklı kavgada bir kişi öldü Son dakika gelişmesine göre Şanlıurfa'da bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti. Şanlıurfa'da bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti. Haliliye ilçesinin Yeşildirek Mahallesi'nde İ.M. (27) ile ismi henüz belirlenemeyen kişiler arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada, bıçakla yaralanan İ.M. olay yerinde hayatını kaybetti. Yapılan incelemenin ardından İ.M'nin cenazesi Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. AA / Yasin Dikme - Güncel Şanlıurfa Güncel Haberler Son Dakika

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