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Son dakika haberleri | Şanlıurfa'da ambulans şoförünü darbeden sürücü gözaltına alındı

AA - Rauf Maltaş - Güncel
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Son dakika haberleri | Şanlıurfa'da ambulans şoförünü darbeden sürücü gözaltına alındı

Son dakika haberi: Şanlıurfa'da yolda tartıştığı ambulans şoförünü darbeden motosiklet sürücüsü gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da yolda tartıştığı ambulans şoförünü darbeden motosiklet sürücüsü gözaltına alındı.

Kent merkezinde hasta nakli yapan 112 Acil Servis ambulansının şoförü Abdurrahman Yandırıcı ile motosiklet sürücüsü İ.K, Haliliye ilçesi Paşabağı Mahallesi civarında yol verme nedeniyle tartıştı.

Motosikletin sürücüsü kısa bir süre sonra önünü kestiği ambulansın şoförünü darbetti.

Burnu kırılan Yandırıcı, ambulanstaki hastayı hastaneye ulaştırdı. Yandırıcı, tedavisinin ardından motosiklet sürücüsü hakkında şikayetçi oldu.

Motosiklet sürücüsü İ.K, gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

AA / Rauf Maltaş - Güncel

Motosiklet Şanlıurfa Güncel Haberler Son Dakika

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