Son dakika haberleri... Şanlıurfa'da 3 araç çarpıştı, 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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Son dakika haberi... Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Gaziantep- Şanlıurfa kara yolunun 54. kilometresinde Erhan C'nin kullandığı 01 AJM 257 plakalı kamyonet, Ahmet O. idaresindeki 27 N 6009 plakalı kamyon ile Bekir D. yönetimindeki 27 ND 880 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
Kazada, sürücü Erhan C. ve yanındaki Resul A. hayatını kaybetti, araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Birecik ve Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazada yaşamını yitiren 2 kişinin cenazesi, Nizip Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kaynak: AA / İrfan Aydoğdu - Güncel