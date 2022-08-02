Son dakika haberleri! Şanlıurfa'da 1 yılda sağlıkçılara 50 fiziki, 400 sözlü saldırı oldu

ŞANLIURFA'da son günlerde doktor, hemşire ve sağlık çalışanları hasta yakınlarının saldırısına maruz kaldı. Bir doktorun diplomasını yırtıp mesleği bıraktığı kentte, son 40 günde kentte 4 sağlıkçıya saldırı oldu, olaylarla ilgili 6 kişi tutuklandı. Şanlıurfa Aile Hekimleri Derneği Başkanı Hacı Yusuf Eryazgan, kentte son 1 yılda sağlık çalışanlarına yönelik 50 fiziki, 400 de sözlü saldırı olduğunu açıkladı.

Şanlıurfa'da, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet son günlerde arttı. Viranşehir ilçesinde 28 Haziran'da özel bir tıp merkezinde görevli doktor Şeyhmus Baraj, sıra bekleme nedeniyle tartıştığı hasta yakınlarının saldırısına uğradı. Doktor Baraj'a saldıran 4 şüpheli, gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakılınca doktor Şeyhmus Baraj, duruma diplomasını yırtıp mesleği bıraktığı açıklayarak tepki gösterdi. Kamuoyunda oluşan tepki sonrası adli kontrol kararına yapılan itiraz üzerine yeniden gözaltına alınan şüphelilerden Halil İbrahim, Mahmut ve Mecrum Dağ kardeşler tutuklandı.

Sağlık-Sen Şanlıurfa Şube Başkanı Abdulkadir Yabir ise sağlıkta şiddetin en fazla acil serviste yaşandığını söyledi. Acil servislerin yükünün fazla olduğunu dile getiren Yabir, "Sağlık çalışanlarının çalışma koşulları ve vatandaşların beklentileri birbirini karşılamıyor. Böyle olunca da sağlıkta en çok şiddet acil alanında yaşamaktadır. Bugün Şanlıurfa'da en küçük bir hastanenin acil servisine 700 ile 2 bin arasında hasta müracaat ediyor. Bu hastaların yüzde 70'i ise acil hasta değil. Bu kadar yığılmanın olduğu bir yerde sağlıkta şiddet engellenemez. Şanlıurfa'da sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin artması hepimizi üzüyor. Sağlık çalışanları kaderiyle baş başa bırakıldıkları için çoğu zaman beyaz kod uygulamasını kullanmıyorlar. Fiziki saldırı olunca beyaz kodla yardım çağrısı yapılıyor. Bunun önüne geçilmesi için topyekun harekete geçilmesi lazım" diye konuştu.