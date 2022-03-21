Son dakika haberleri! ŞANLIURFA - Bakan Nebati: "Bu topraklarda tarihin getirdiği kardeşlik duygusu var"

ŞANLIURFA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin konuşması ŞANLIURFA - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Şanlıurfa'da Anadolu Yayıncıları Derneği tarafından düzenlenen "Anadolu Soruyor" programında konuştu. (1)