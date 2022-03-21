Son dakika haberleri! ŞANLIURFA - Bakan Nebati: "Bu topraklarda tarihin getirdiği kardeşlik duygusu var" - Haberler

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Son dakika haberleri! ŞANLIURFA - Bakan Nebati: "Bu topraklarda tarihin getirdiği kardeşlik duygusu var"

AA - Güncel
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Son dakika haber... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin konuşması ŞANLIURFA - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Şanlıurfa'da Anadolu Yayıncıları Derneği tarafından düzenlenen "Anadolu Soruyor" programında konuştu.

ŞANLIURFA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin konuşması ŞANLIURFA - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Şanlıurfa'da Anadolu Yayıncıları Derneği tarafından düzenlenen "Anadolu Soruyor" programında konuştu. (1)

Son dakika haberleri! ŞANLIURFA - Bakan Nebati: Bu topraklarda tarihin getirdiği kardeşlik duygusu var

Son dakika haberleri! ŞANLIURFA - Bakan Nebati: Bu topraklarda tarihin getirdiği kardeşlik duygusu var

Son dakika haberleri! ŞANLIURFA - Bakan Nebati: Bu topraklarda tarihin getirdiği kardeşlik duygusu var

AA / Güncel

Nureddin Nebati, Maliye Bakanı, Şanlıurfa, Güncel, Haberler

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