Son dakika haberleri! ŞANLIURFA - Bakan Nebati: "Bu topraklarda tarihin getirdiği kardeşlik duygusu var"
AA - Güncel
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Son dakika haber... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin konuşması ŞANLIURFA - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Şanlıurfa'da Anadolu Yayıncıları Derneği tarafından düzenlenen "Anadolu Soruyor" programında konuştu.
ŞANLIURFA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin konuşması ŞANLIURFA - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Şanlıurfa'da Anadolu Yayıncıları Derneği tarafından düzenlenen "Anadolu Soruyor" programında konuştu. (1)