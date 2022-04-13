Son dakika haberi | SANCAKTEPE'DE SOKAKTAKİ KAVGADA 2 ARKADAŞINI SİLAHLA VURDU - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | SANCAKTEPE'DE SOKAKTAKİ KAVGADA 2 ARKADAŞINI SİLAHLA VURDU

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberi | SANCAKTEPE'DE SOKAKTAKİ KAVGADA 2 ARKADAŞINI SİLAHLA VURDU

Son dakika haberlerine göre ?SANCAKTEPE'de 3 arkadaş arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

?SANCAKTEPE'de 3 arkadaş arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgaya karışan 3 kişiden bir yanında bulunan silahla diğer 2 kişiye ateş açtı. Olayda 2 kişi yaralanırken kavga anları kameralara yansıdı.

Olay geçen pazartesi günü saat 22.30 sıralarında Fatih Mahallesi Baharlı Sokak'ta meydana geldi. 3 arkadaş arasında henüz bilinmeyen nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma daha sonra silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, D.A., silahla sokakta koşmaya başlayan diğer 2 arkadaşı M.S. ve F.T.?ye ateş açtı. F.T. bacağından, M.S. ise göğsünden vuruldu. D.A. olay yerinden hızla uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri 2 yaralıyı ambulansa koyarak hastaneye kaldırdı. M.S.?nin durumunun ağır olduğu, bacağından yaralanan F.T.?nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. D.A.?yı yakalamak için çalışma başlatıldı. Sokaktaki silahlı kavga bir işyerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Son dakika haberi | SANCAKTEPE'DE SOKAKTAKİ KAVGADA 2 ARKADAŞINI SİLAHLA VURDU

Son dakika haberi | SANCAKTEPE'DE SOKAKTAKİ KAVGADA 2 ARKADAŞINI SİLAHLA VURDU

Son dakika haberi | SANCAKTEPE'DE SOKAKTAKİ KAVGADA 2 ARKADAŞINI SİLAHLA VURDU

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title