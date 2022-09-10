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Sancaktepe'de balkona halı asma kavgasında silahla vurulan kişi öldü

Güncel Haberler

Sancaktepe'de yıkanan halının balkona asılması nedeniyle çıkan kavgada kiracısı tarafından silahla vurulan kişi hayatını kaybetti, babası yaralandı.

Sancaktepe'de yıkanan halının balkona asılması nedeniyle çıkan kavgada kiracısı tarafından silahla vurulan kişi hayatını kaybetti, babası yaralandı.

Alınan bilgiye göre, dün Osmangazi Mahallesi Karakuş Sokak'taki bir dairede kiracı olarak oturan R.K, üst katındaki balkona asılan halıdan rahatsız olduğu gerekçesiyle ev sahibi M.A.E. ve babası A.E. ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine R.K'nin silahla ateş etmesi sonucu M.A.E. olay yerinde yaşamını yitirdi. A.E. ise hafif yaralı olarak sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Şüpheli R.K, polis ekiplerince kısa sürede gözaltına alındı. Olayda kullanılan silah da ele geçirildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Sancaktepe Osmangazi kiracı Güncel Haberler

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