Son dakika haberleri... Sanatçı Onur Şener Cinayetinde 3 Kişi Tutuklandı 2 Kişi Salıverildi

Son dakika gündem haberine göre Ankara’da dün gece bir eğlence mekânında sahne alan müzisyen Onur Şener'in (45) öldürülmesi ile ilgili olarak gözaltına alınan beş kişiden üçü tutuklandı. Tutuklanan üç kişinin de kamu personeli olduğu öğrenildi.

Ankara'da dün gece bir eğlence mekanında sahne alan müzisyen Onur Şener'in (45) öldürülmesi ile ilgili olarak gözaltına alınan beş kişiden üçü tutuklandı. Tutuklanan üç kişinin de kamu personeli olduğu öğrenildi.

Ankara Çankaya'da Ümitköy Semtinde bir eğlence mekanında sahne alan müzisyen Onur Şener programın bitmesinin ardından dün gece yarısı üç kişinin saldırısına uğramış, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak yaşamını yitirmişti.

Cinayetle ilgili olarak gözaltına alınan beş şüpheliden İlker K., Ali G., Semih S. bugün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, iki kadın ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Cinayetin, müzisyen Onur Şener'in kendisinden çalması istenilen şarkıyı bilmediğini söylediği, programın bitiminden kısa süre önce mekandan ayrılan aynı kişilerin ellerindeki cam şişelerle Şener'e saydırarak yaraladığı ifade edilmişti. Tutuklanan üç kişinin de kamu personeli olduğu öğrenildi.