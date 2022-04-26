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Son dakika haberleri: Samsun'daki silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

AA - Yaşar Karaman - Güncel
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Son dakika haberleri: Samsun'daki silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

Son dakika gündem haberi: Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.

ÇARŞAMBA, SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.

Sarıcalı Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce tüfekle ateş açılması sonucu M.F.K. ve M.E. ayaklarından yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yaralılardan M.F.K, buradaki ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis, şüphelilerin yakalanması için soruşturma başlattı.

AA / Yaşar Karaman - Güncel

Çarşamba, Samsun, Güncel, Haberler

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