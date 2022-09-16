Son dakika haberleri... Samsun'da yangın çıkan biçerdöver kullanılamaz hale geldi Güncel Haberler Son dakika haberi... Samsun'un Vezirköprü ilçesinde biçerdöverde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Samsun'un Vezirköprü ilçesinde biçerdöverde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Alınan bilgiye göre, E.F.Ş'nin kullandığı biçerdöver, Bayram Mahallesi'ndeki tarlada kullanıldığı sırada bir anda alev aldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Yangın sonucu biçerdöver kullanılamaz hale geldi. ??????? Güncel Kaynak: AA / Recep Bilek Vezirköprü İtfaiye Samsun Güncel Haberler Son Dakika

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