Son dakika haberleri... Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı Son dakika gündem haberi: Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı. Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Dikbıyık Mahallesi'nde A.A'nın, (19) bahçesinde kenevir yetiştirdiği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Şüphelinin evi ile bahçesinde yapılan aramada 84 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Gözaltına alınan A.A. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. AA / Yaşar Karaman - Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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